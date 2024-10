Ein mutmaßlicher Kieselsteinwerfer in der Landauer Straße hat am Dienstagmittag gegen 13.20 Uhr die Polizei auf den Plan gerufen. Die Beamten bekamen laut Mitteilung Zeugeninformationen über einen Mann, der auf dem Parkplatz der Bäckerei Görtz Steine aus einem Blumenbeet auf parkende Autos werfe. Vor Ort kontrollierten die Polizisten einen 40-Jährigen und stellten zudem fest: Fahrbahn und Parkplatz seien voller Kieselsteine gewesen. Die von Steinen getroffenen Fahrzeuge hätten sich jedoch laut Zeugenaussagen nicht mehr auf dem Parkplatz gefunden. „Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ist nicht bekannt, ob eines der geparkten Fahrzeuge beschädigt wurde“, teilt die Polizei mit. Der 40-Jährige sei an den kommunalen Vollzugsdienst übergeben worden. Wer seinen Wagen zur genannten Zeit auf dem Parkplatz abgestellt hat und Beschädigungen daran feststellt, könne sich bei der Speyerer Polizei unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de melden.