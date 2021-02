Durch einen Laserpointer wurde ein 32-jähriger Autofahrer aus Römerberg am Samstagabend gegen 20.12 Uhr in der Landauer Straße geblendet. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann in Richtung Römerberg unterwegs, als er das grüne Licht in Höhe der BFT-Tankstelle zunächst auf der Fahrbahn wahrnahm, ehe er davon im Gesicht getroffen wurde. „Glücklicherweise blieb der 32-Jährige unverletzt und behielt die Kontrolle über sein Fahrzeug“, schreibt die Polizei. Hinweise auf mögliche Täter ergaben sich bisher nicht. Die Richtung, aus welcher der Lichtstrahl kam, ist laut Polizei unbekannt. Es haben sich bislang auch keine weiteren Geschädigten gemeldet. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise, Telefon 06232 1370 oder per E-Mail.