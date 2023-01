Grundsätzliche Offenheit, aber noch keine konkrete Zusage gibt es von der Landesregierung auf den Vorschlag des Speyerer Landtagsabgeordneten Michael Wagner (CDU), die Lärmschutzwand an der B9 bei Speyer mit Photovoltaik-Elementen zu versehen. Auf diese Weise könnte Sonnenenergie gewonnen werden, so Wagner. Mit den Einnahmen daraus könnte der Lärmschutz an der Umgehungsstraße verbessert werden. Wagners Anfrage im Landtag dazu hat Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) beantwortet: Das Land sei für Pilotprojekte offen, betont sie auch mit Bezug auf von Wagner angeregte Kooperationen mit der Privatwirtschaft.

Zum konkreten Vorschlag für Speyer habe es aber noch keine Prüfungen gegeben. Laut Schmitt müsste die Eignung der Lärmschutzwand hinterfragt werden. Das sei zum einen eine statische Frage. Zum anderen müsste darauf geachtet werden, dass der Lärmschutz erhalten bleibt. Im ungünstigsten Fall könnte die Montage von Photovoltaik-Modulen Schallpegel-erhöhend wirken. Grundsätzlich sei die Nutzung senkrechter Baukörper oder Fassaden für Solaranlagen im Klimaschutzkonzept der Landesregierung enthalten.

Die größten Potenziale werden entlang von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenstrecken gesehen. Konkret für den Speyerer Bereich untersucht worden seien diese aber noch nicht, berichtet Schmitt. Sie weist auch darauf hin, dass „Bauwerke unmittelbar an und über Fahrbahnen teuer zu errichten und zu warten sind“. Wagner kündigt an, seine Idee weiter zu verfolgen. Er wolle als Nächstes mit Speyerer Vertretern des Landesbetriebs Mobilität (LBM) sprechen.