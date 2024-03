Das Land fördert den Aufbau eines digitalen Zwillings der Stadt mit 978.000 Euro. Das Projekt war im vergangenen Jahr beschlossen worden.

Der digitale Zwilling ist ein möglichst exaktes Abbild der Stadt im digitalen Raum und basiert auf Daten eines Geoinformationssystems (GIS). Im vergangenen Oktober hatte der Stadtrat beschlossen, ein System der Firma Hexagon anzuschaffen, auf das schon die Stadtwerke setzen. Gemeinsam wollen Stadt und Stadtwerke den digitalen Zwilling aufbauen. Mit dem System lassen sich etwa Starkregen- oder Hitzegefahren-Karten erstellen.

„Strategien zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an die zu erwartenden Klimawandelfolgen müssen vor allem in unseren Kommunen greifen. Ihnen kommt eine Schlüsselrolle beim Erreichen unserer Klimaziele und bei der Klimawandelfolgenanpassung zu“, sagte die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) bei der Übergabe des Förderbescheids am Montag in Speyer.

Der digitale Zwilling Speyers sei ein Leuchtturmprojekt, um umfassende Resilienz gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels aufzubauen. Die Ergebnisse des Projekts sollten auf alle Kommunen in Rheinland-Pfalz übertragen werden können. „Der digitale Zwilling soll als Weg- und Entscheidungshilfe für Fragestellungen der Stadt Speyer auf dem Weg in die Zukunft dienen. Vom Bauantrag über die Stadtplanung bis hin zum Katastrophenschutz – in allen Bereichen sollen Situationen zunächst simuliert werden“, erläutert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) den Nutzen für die Stadt. Auf Basis dieser Simulationen könne ein sachlicher Diskurs um die notwendigen Veränderungen geführt und entschieden werden, was umgesetzt werden solle. Der Aufbau des digitalen Zwillings soll demnach bis Ende 2025 fertiggestellt sein.