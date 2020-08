Insgesamt 32 Pakete mit Laminat haben bisher unbekannte Täter von einer Großbaustelle in der Remlingstraße/Petronia-Steiner-Straße entwendet. Laut Bericht der Polizei vom Mittwoch ereignete sich der Diebstahl bereits in der Zeit von Donnerstag, 13. August, 16 Uhr, bis Freitag, 14. August, 13 Uhr. Die Schadenshöhe beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf rund 2000 Euro. Derzeit liegen der Polizei keine Täterhinweise vor. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.