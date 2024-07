Ohne Kontrollen geht es nicht, wenn die Speyerer Innenstadt sicher bleiben soll.

Es ist wie so oft: Wer eine Problemstelle länger beobachtet, der sieht mehr als Ordnungshüter, die nur sporadisch kontrollieren können. Sie kommen infolge einer Alarmierung, manchmal zu spät und im Fall der Ruine des Augustinerklosters auch an eine Stelle, die eine Flucht in mehrere Richtungen ermöglicht. Längst nicht alles, was dort läuft, ist illegal. Trotzdem gäbe es auch bei „simplen“ Ruhestörungen die Möglichkeit zu Platzverweisen. Und wenn in Speyer gemunkelt wird, dass etwa am Domplatz oder am Augustinerplatz offen mit Drogen gehandelt wird, dann tun die Sicherheitsbehörden definitiv gut daran, sich die Lage dort genau anzuschauen.

Die Domstadt ist vergleichsweise sicher, aber um diesen Status zu erhalten, kann ein erhöhter Kontrolldruck nicht schaden. Im Hinblick auf Betäubungsmittel-Delikte wäre dieser besonders wichtig, weil nicht nur infolge der Cannabis-Teillegalisierung offenbar die Hemmschwelle gerade sinkt.