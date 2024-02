Vor dem Beginn der Tiefbauarbeiten auf dem Gelände des geplanten Ladeparks für Elektrobusse in der Heinkelstraße kündigt die Stadtverwaltung für Donnerstag Kampfmittelsondierungen an. Am Gelände könne es daher kurzfristig zu vereinzelten Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Die Überprüfung auf Kampfmittelbelastung erfolge routinemäßig.