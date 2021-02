Mit einer neuen Online-Reihe unter dem Titel „LadenMusik“ gehen Speyerer Djs und Speyer.Kultur.Support in die nächste Runde von Veranstaltungen. Ziel dieses neuen Formates ist es, in der immer noch anhaltenden Pandemie Bildende Künste und DJ-Kultur in den momentan noch geschlossenen Geschäften des Speyerer Einzelhandels zusammen zu bringen.

Nachdem die SchaufenterKunst, an der sich mittlerweile knapp 30 Speyerer Geschäfte und Künstler beteiligen, großen Zuspruch findet, wollen DJs und Schallplattenfreunde aus dem Umfeld des Vinyl Club Speyer in eben diesen Geschäften ihre Scheiben drehen und die Künstler gegebenenfalls zu ihren Werken zu Wort kommen und auch ihre Lieblingsmusik mitbringen lassen. In einer Mischung aus Musiksendung und Talkshow erfährt man unter Umständen etwas mehr über die Hintergründe der jeweiligen Arbeiten, kann über Öffnungsszenarien für den Speyerer Handel reden und ist auf jeden Fall eingeladen, sich auf entstehende Assoziationen oder ganz einfach auf die jeweilige Musik einzulassen.

Zum Auftakt am 3. März, 19 bis 22 Uhr, bringt Hering Cerin einen wie immer bunt bestückten Plattenkoffer für die Arbeiten von Margarete Stern und Reinhard Ader zu Caren Drees und Ulla-Britt Egeland in den Spei’rer Buchladen.

Der Link ist https://mixcloud.com/live/LadenMusik

Der Stream ist kostenfrei, aber es gibt die Möglichkeit, den Speyerer Kultur.Support weiter mit Spenden unterstützen, entweder mit Online-Spendentickets oder mit Direktspenden. Alle Infos unter http://www.speyer.de/kultursupport.