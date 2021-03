Die dritte Ausgabe der „LadenMusik“ wird am Donnerstag, 18. März, 19 Uhr, bei Lukas Bonn in seinem Ladengeschäft „Sakul – Die junge Marke aus Speyer für Funktionskleidung, aktuelle Fashionbekleidung, Schuhe/Sneaker und alles für den Snow-, Skate- oder Surf-Lifestyle“ an den Start gehen. Dort ist im Rahmen der „SchaufensterKunst“ Maria Trezinski mit einer interessanten Installation vertreten.

Die junge Künstlerin wird ein paar aktuelle Arbeiten und natürlich auch etwas Musik mitbringen. Mehr Infos zur Künstlerin gibt es unter https://www.flux4art.de/kuenstler-innen/maria-trezinski/. Hering Cerin wird mit seiner Moderation und ein paar musikalischen Assoziationen das Seinige zum Abend beitragen. Als DJ wird der aus Speyer stammende und nun in Mannheim lebende Musik- und Videoproduzent Leonard Rillig den Abend begleiten. Seine Webseite mit Infos zu seiner vielfältigen Arbeit findet man hier: http://www.leonardrillig.de.

Die „LadenMusik No. 3“ steigt am Donnerstag von 19 bis 22 Uhr. Der Live-Stream ist unter dem Link http://www.mixcloud.com/live/ladenmusik zu verfolgen.