Ein 34-Jähriger wollte am Mittwoch kurz nach 11 Uhr Kleidungsstücke aus einem Bekleidungsgeschäft in der Maximilianstraße stehlen. Laut Polizei zerstörte er die angebrachten Diebstahlsicherungen und zog sich die Kleidungsstücke an. Mitarbeiter beobachteten den Mann bei der Tat. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen ihn in einer Umkleidekabine an. Durch die Entfernung der Diebstahlsicherung beschädigte der 34-Jährige einen Teil der Kleidung und erlitt eine blutende Fingerverletzung. Die Schadenshöhe beträgt etwa 86 Euro. Dem Mann wurde ein Platzverweis für die Innenstadt erteilt. Kurz nach 14 Uhr meldete ein Supermarkt in der Schifferstadter Straße den Diebstahl einer Dose Eiskaffee im Wert von knapp zwei Euro. Bei dem Täter handelte es sich um denselben 34-Jährigen. Die Polizei nahm ihn bis zum frühen Morgen in Gewahrsam.