Die Polizeiinspektion sucht eine Täterin, einen Geschädigten sowie Zeugen, nachdem es am Freitag, 18 Uhr, in Speyer zu einen Ladendiebstahl mit anschließender Körperverletzung gekommen ist. Zeugen hätten eine Frau und einen Mann in einem Geschäft in der Fußgängerzone beim Diebstahl beobachtet. Laut Polizeibericht wurde Ware in einem niedrigen vierstelligen Wert entwendet. „Eine weibliche Täterin konnte erfolgreich flüchten“, melden die Beamten.

Der männliche Täter, ein 24-jähriger Mann aus Mannheim, sei durch Zeugen und Passanten zunächst verfolgt und später gestellt worden. Dabei habe er aber einem Passanten ins Gesicht geschlagen und daraufhin seine Flucht fortsetzen können. Der Polizei sei es gelungen, ihn erneut zu stoppen und seine Identität festzustellen. Die Frau werde jedoch ebenso noch gesucht wie der geschädigte Passant, dessen Personalien nicht bekannt seien. Er könne sich ebenso wie weitere Zeugen unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de melden.