Zwei Ladendiebe hatten es unabhängig voneinander am Donnerstag auf Parfum abgesehen. Wie die Polizei meldet, nahm gegen 14.30 Uhr ein 40-Jähriger in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße einen Herrenduft im Wert von 150 Euro aus der Auslage und verstaute ihn zunächst in seinem Rucksack. Dann nahm er ihn wieder heraus und entfernte die Verpackung. Von einer Mitarbeiterin angesprochen, stellte er das Parfum ab und flüchtete, wurde jedoch von der Polizei auf der Hauptstraße gestellt. Gegen 19 Uhr nahm ein 17-Jähriger aus einer fünfköpfigen Gruppe im selben Markt ein Parfum im Wert von 85 Euro an sich, entfernte die Verpackung und strecke die Flasche in eine Hosentasche. Anschließend verließ die Gruppe den Markt. Die Polizei kontrollierte sie in der Kutschergasse, jedoch war das Diebesgut verschwunden.