Zu einem räuberischen Diebstahl ist es nach Angaben der Polizei am Dienstag gegen 14 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Straße Am Rabensteinerweg in Speyer gekommen. Eine 40-jährige Speyererin entwendete dort ein Kleid im Wert von 15 Euro. Eine 38-jährige Angestellte hatte beobachtet, wie die Frau das Kleidungsstück in die Handtasche packte, und konfrontierte sie mit der Tat. Als die Personalien der Frau festgestellt werden sollten, flüchtete sie mit dem Diebesgut aus dem Laden. Die Angestellte nahm die Verfolgung auf und konnte die Frau auf dem Parkplatz vor dem Geschäft stellen und festhalten. Die 40-Jährige wehrte sich laut Polizei jedoch: Sie schlug der Angestellten ins Gesicht und verletzte sie. Letztlich gelang es dennoch, die Beschuldigte zurück ins Geschäft zu bringen. Polizisten konnten dort ihre Personalien erheben.