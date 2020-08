Ertappten Ladendieben ist am Mittwoch, 18.19 Uhr, die Flucht aus einem Supermarkt in der Straße Am Rübsamenwühl gelungen. Wie die Polizei mitteilt, wurde nach ihrem Wagen zunächst ohne Erfolg gefahndet. Eine Mitarbeiterin des Marktes hat demnach zwei Männer beobachtet, die mit Taschen voller Waren den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hätten sie Tabak, Socken und Unterwäsche gestohlen. Als sie aufgefordert worden seien, stehen zu bleiben, seien sie mit dem Diebesgut aus dem Markt gerannt und in das geparkte Auto gesprungen, in dem ein weiterer Mann gesessen habe. „Umfangreiche polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Peugeot, dessen Kennzeichen bekannt ist, bereits zurückliegend polizeilich kontrolliert wurde“, so die Polizei. Sie hoffe, über die damaligen Nutzer Hinweise auf die Täter zu erlangen. „Die Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht benannt werden und ist ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen“, teilen die Beamten mit.