Gleich zweimal beim Stehlen erwischt worden ist am Montagabend ein 36-jähriger Speyerer. Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilt, nahm der Mann zunächst gegen 18.25 Uhr mehrere Dosen Whiskey unerlaubt aus einer Tankstelle in der Wormser Landstraße mit und machte sich auf den Weg in die Innenstadt. Dort sei er dann von hinzugerufenen Beamten durchsucht worden. Laut Bericht hatte der 36-Jährige acht Whiskey-Dosen und 30 Energy-Drinks bei sich. Die Beamten behielten den Mann anschließend im Auge, als er in einen Elektronikmarkt in der Wormser Landstraße ging. Bei einer Kontrolle nach dem Verlassen des Geschäfts fanden die Beamten nach eigenem Bericht eine Spiegelreflexkamera im Wert von rund 1400 Euro bei ihm. „Da sich der Tatverdächtige erkennbar auch durch polizeiliches Einschreiten nicht von der Begehung weiterer Delikte abhalten ließ, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam, um künftige Straftaten zu verhindern“, so der Bericht.