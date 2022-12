Mehrere Anzeigen erwarten einen 34-Jährigen, der am Donnerstagabend Fleisch aus einem Supermarkt im Weißdornweg gestohlen haben soll. Wie die Polizei mitteilt, ist er ohne Bezahlung mit der Ware an der Kasse vorbei, am Ausgang haben ihn Supermarkt-Mitarbeiter dann bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Er soll sowohl die Angestellten bedroht, als auch die Polizisten bei seiner Festnahme beleidigt haben. Bei einer vorhergehenden Durchsuchung habe er sich unkooperativ gezeigt und seinen Kopf an die Wand geschlagen