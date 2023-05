Die Polizei Speyer sucht einen unbekannten Mann, dem räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt in der Iggelheimer Straße zur Last gelegt wird. Er sei dort am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr beobachtet worden, als er Ware aus der Auslage in seiner Hose verstaute. Nachdem er die Kasse passiert habe, ohne die Ware zu bezahlen, hätten ihn Mitarbeiter im Markt angesprochen. Die Polizei: „Der Täter schlug umgehend mit der Faust auf zwei Mitarbeiter ein.“ Sie seien leicht verletzt worden. Als mehrere Kunden zur Hilfe geeilt seien, sei der Mann geflüchtet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.