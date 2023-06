Uneinsichtig zeigte sich am Mittwochnachmittag ein Ladendieb in der Maximilianstraße. Laut Polizei nahm der 22-Jährige drei Parfümpackungen aus der Auslage eines Geschäftes, steckte sie in seinen Hosenbund und wollte gehen, ohne die Waren zu bezahlen. Bei der Anzeigenaufnahme zeigte sich der Dieb von Beginn an unkooperativ und aggressiv gegenüber den Beamten und leistete bei der Durchsuchung Widerstand. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.