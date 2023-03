Am Freitagmittag gegen 12.10 Uhr hat ein Unbekannter eine Uhr aus einem Juweliergeschäft in der Heydenreichstraße entwendet. Laut Polizei hat er in einem unbemerkten Moment die Uhr aus einer unverschlossenen Box genommen und ist dann zu Fuß weggegangen. Der Mann hat eine schwarze Basecap, einen schwarzen Parka und gelbe Turnschuhe getragen. Die Uhr gehöre zu einem Set, das einen Gesamtwert von 6700 Euro hat.