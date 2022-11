Die Polizei hat nach eigener Mitteilung am Freitag, 14.50 Uhr, einen Ladendieb in der Postgalerie festgenommen. Er habe in einem Modegeschäft bei mehreren Kleidungsstücken die Sicherungsetiketten entfernt, die Ware unter seiner eigenen Kleidung versteckt und versucht zu flüchten. Als ihn Beamte mit Beute in einem Wert im niedrigen dreistelligen Bereich stellten, habe er „ein sehr sprunghaftes Verhalten“ gezeigt und sei gefesselt worden, um auf der Dienststelle seine Personalien aufnehmen zu können. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland habe, habe er eine Sicherheitsleistung hinterlegen müssen.