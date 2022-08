Mit mehreren Kleidungsstücken ging ein Mann am Dienstag, 22. August, in die Umkleidekabine eines Kaufhauses in der Maximilianstraße. Nach Verlassen der Kabine stellte die Ladendetektivin fest, dass mehrere Kleidungsstücke fehlten, welche zuvor mit in die Umkleide genommen wurden. Der 30-jährige Mann verließ den Kassenbereich, ohne die Kleidungsstücke zu bezahlen. Die Ladendetektivin konnte beobachten, dass der Mann in einen nahegelegenen Imbiss ging und informierte die Polizei. Dort wurde der 30- Jährige einer Kontrolle unterzogen. In seinem Rucksack befand sich Kleidung im Wert von 160 Euro. Es wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.