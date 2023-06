Eine Tüte voller Klamotten wollte ein 22-Jähriger am Donnerstagabend aus einem Bekleidungsgeschäft in der Maximilianstraße mitgehen lassen. Er steckte drei Badehosen, drei Shorts, zwei Hemden, drei T-Shirts und acht Jeans in einem Gesamtwert von 450 Euro ein und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Wie die Polizei berichtet, beobachtete jedoch eine Mitarbeiterin das Vorgehen des jungen Mannes und stellte diesen zur Rede, woraufhin er die gestohlenen Klamotten aushändigte und in Richtung Wormser Straße davonlief. Die Polizei entdeckte ihn schließlich am St-Guido-Stifts-Platz. Bei der Kontrolle des 22-Jährigen entdeckten die Beamten ein Pfefferspray. Der junge Mann gab überdies den Ladendiebstahl zu. Das Bekleidungsgeschäft darf er nun nicht wieder betreten.