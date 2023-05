Der Ladendetektiv eines Modegeschäfts in der Postgalerie hat nach Polizeiangaben am Freitagnachmittag zwei 16-jährige Mädchen beobachtet, die den Kassenbereich verlassen wollten, ohne Kleidungsstücke zu bezahlen, die sie an sich genommen hatten. Der 46-jährige Sicherheitsmann stoppte die Teenager. Bei ihrer Überprüfung stellte sich demnach heraus, dass beide zuvor Etiketten in der Umkleide entfernt und Kleidungsstücke in einen mitgeführten Rucksack gesteckt oder anzogen hatten, um anschließend das Geschäft zu verlassen. Die Erziehungsberechtigten wurden „über den Vorfall in Kenntnis gesetzt“, teilt die Polizei mit. Gegen die beiden Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.