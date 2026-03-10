Das rheinland-pfälzische Ladenöffnungsgesetz soll geändert werden. Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) wird dabei als Expertin einbezogen. Wozu rät sie?

Kurz vor der Landtagswahl wird noch an einem neuen rheinland-pfälzischen Ladenöffnungsgesetz gearbeitet. Es geht vor allem um den Umgang mit sogenannten Automatenkiosken und mit verkaufsoffenen Sonntagen. Unter den acht Sachverständigen bei einer Anhörung am Mittwoch im Ausschuss für Arbeit, Soziales, Pflege und Transformation in Mainz ist die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Die Fraktion der Sozialdemokraten im Landtag habe sie dafür vorgeschlagen, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit.

„Als Stadtoberhaupt einer vom Handel und Tourismus geprägten Mittelstadt bringt sie die kommunale Perspektive ein“, wird Seilers Berufung erklärt. Sieben Minuten sind für ihre Anhörung am Mittwoch ab 13.49 Uhr vorgesehen. Seiler werde eine kritische Position zum Thema Automatenkioske einbringen, kündigt die Stadt an. Laut Gesetzentwurf sollen diese „personallos betriebenen Kleinstverkaufstellen“ inklusive einer zwölfstündigen Öffnung an Sonntagen, die zwischen 6 und 24 Uhr liegen kann, zugelassen werden.

Schaden für Innenstadt?

Die Stadt Speyer sieht jedoch die Ausweitung dieser Angebote „insbesondere für den innerstädtischen Raum und bestimmte Sortimente kritisch, da Automatenshops höherwertige Ladengeschäfte verdrängen oder kritische Anreize für schützenswerte Gruppen erzeugen können“. Gleichzeitig werde das Bedürfnis ländlicher Räume nach flexibler Nahversorgung anerkannt – Stichwort „Tante Enso“ und ähnliche Genossenschaftsmodelle für ohne Personal betriebene Geschäfte.

„Die zentrale Forderung ist daher: mehr kommunale Steuerungskompetenz, damit Städte selbst entscheiden können, ob und wo solche Formate zugelassen werden“, teilt die Kommune mit. Sie könnte sich etwa vorstellen, dass nicht alles über das Ladenöffnungsgesetz geregelt werde, sondern auch die Landesbauordnung oder kommunales Satzungsrecht herangezogen werden dürfen – mit Einflussmöglichkeit im jeweiligen Rathaus.

Wann ist verkaufsoffen?

Zweitens geht es um die Ausgestaltung der verkaufsoffenen Sonntage – insbesondere die Frage, wie der Anlassbezug künftig definiert wird. Hier sollen weiterhin vier Sonntage pro Jahr festgelegt werden können, aber nun mit der Definition, dass „Märkte, Messen, große kulturelle, religiöse, traditionelle, historische und sportliche Ereignisse und Feste oder ähnliche Veranstaltungen, die eine erhebliche Zahl von Besucherinnen und Besuchern anziehen“, die Anlässe sein können.

Bei diesem Punkt wünscht sich die Stadt eine „praxistauglichere Regelung, die mit dem im Grundgesetz verankerten Sonntagsschutz vereinbar ist und zugleich anerkennt, dass die Durchführungsverantwortung anlassgebender Veranstaltungen faktisch oft bei den Kommunen liegt – inklusive entsprechenden Kosten- und Personalfolgen“. Ein Grund dafür seien die gestiegenen rechtlichen sowie sicherheitstechnischen Anforderungen. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Konkretisierung der zulässigen Anlässe für verkaufsoffene Sonntage begrüße die Stadt ausdrücklich. Unter anderem die Kirchen stellen bei der Anhörung ebenfalls Sachverständige, darunter Kirchenrat Wolfgang Schumacher von der Evangelischen Landeskirche in Speyer.

Das Gesetz kann in der laufenden Legislaturperiode nicht mehr verabschiedet werden, weil der Landtag nicht mehr tagt. Das neugewählte Parlament müsse das Verfahren neu beginnen, erklärt Marco Sussmann, Sprecher des Landtags, auf Anfrage. „Die Ergebnisse der Expertenanhörung können aber auch dafür wieder herangezogen werden.“