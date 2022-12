Das Ensemble „La Rosa Enflorece“ hat eine faszinierende CD unter dem Titel „Dialogo – Orient und Okzident“ eingespielt, die Musik aus unterschiedlichen Kulturkreisen auf spannende Weise vereint. Am 8. Januar wird in der Synagoge in Speyer das Programm live erklingen.

„La Rosa Enflorece“: Der Name des Ensembles ist von einem sephardischen Lied übernommen und heißt übersetzt „Die Rose erblüht“. Es ist selbstverständlich auch auf der CD „Dialogo – Orient und Okzident“ zu hören, die das Ensemble eingespielt hat.

Seit 2013 musiziert das Quartett mit Almut-Maie Fingerle, Sopran, Perkussion und Geige, Almut Werner, Blockflöten, Daniel Spektor, Violine, und Johannes Vogt, Laute, zusammen. Seither tritt „La Rosa Enflorece“ regelmäßig in Speyer und im ganzen Südwesten auf. Und so wie die verschiedenen Live-Programme von „La Rosa Enflorece“ stets ein fest umrissenes Thema und einen inneren Zusammenhang und einen Rahmen haben, so ist auch die Folge der Stücke auf der CD getragen von einer sinnfälligen Folge, mit dem – wie der Titel sagt – Dialog von Musik aus unterschiedlichen Religionen und Kulturkreisen im Zentrum.

Musik der Sepharden Schwerpunkt

Denn gerne werden von den Musikerinnen und Musikern unterschiedliche Stücke miteinander verwoben und ineinander verschränkt. Das ist hier in hohem Maße und in faszinierender Weise so. „La Rosa Enflorece“ will damit offene oder verdeckte Verbindungen zwischen den Kulturen aufzeigen. Wie es der Name des Ensembles sagt, bildet auch auf der CD die Musik der Sepharden, der Juden auf der iberischen Halbinsel und im Mittelmeerraum, einen Schwerpunkt.

Doch dazu kommen und damit verbunden werden Stücke aus dem türkischen Kulturkreis sowie christliche Musik aus dem Mittelalter aus den Cantigas de Santa Maria oder ein Luther-Lied in der Vertonung des Genfer Psalters von 1543. Aber auch Werke bekannter Komponisten wie Lully, Francois Couperin, Pergolesi oder dem jüdischen Renaissance-Meister Salomone Rossi erscheinen in beziehungsreichen Dialogen.

In sieben Abteilungen untergliedert

In sieben Abteilungen gliedert sich das Programm. Gibt es in den Live-Konzerten eine Moderation, so erklärt im Booklet zu der CD in ihrem Begleittext Almut Werner in sehr anregender und schlüssiger Weise, was „La Rosa Enflorece“ was und wie hier musiziert.

„Orient und Okzident – und neue Welt“, „Die Schöne und die Liebe“, „Da singen alle Vöglein …“, „Abraham und Maria“, „Dialoge“, „Mediterran“ und „Das Ende der Reise“ sind die Überschriften über die sieben klingenden Kapitel.

Eigene Arrangements

Die Musikerinnen und Musiker des Ensembles sind in der Alte-Musik-Szene erfahren und gefragt, entsprechend kunstvoll, stilsicher und brillant ist ihr Vortrag. Doch – das ist eine der Ambitionen dieses Ensembles – sie wollen über diesen Rahmen hinaus gehen und neue musikalische Erfahrungen machen. So ist denn auch nicht minder überzeugend ihr farben- und variantenreiches Musizieren der Stücke aus den außerabendländischen Musikkulturen.

„La Rosa Enflorece“ pflegt dabei stets einen eigenen Ton, denn es musiziert in eigenen Arrangements. Auch das gibt dem Hören dieser CD einen besonderen Reiz.

Miserlou: Das umfangreichste Stück

Es ist ebenso die aparte Anmut der mehr oder (viel öfter) weniger vertrauten Stücke und die überlegte Dramaturgie als auch die feine und animierende Kunst des immer lebendigen und schillernden Vortrags, die diese Einspielung zu einem großen Hörvergnügen macht. Hinzu kommt die Einsicht, wie sehr sich – hier vor allem an Zeugnissen aus dem Mittelmeerraum dargestellt – Kulturen gegenseitig befruchten und damit bereichern, wie ganz konkret eine Melodie in ganz unterschiedenen Zusammenhängen erscheinen und ihre Wirkung entfalten kann. Nicht umsonst ist das in vielen Fassungen bekannte mediterrane Lied Miserlou mit fast zehn Minuten der umfangreichste Stück des Programms.

Dialog statt Abgrenzung und Konfrontation: das ist eine Botschaft, die hier hinter der lauteren Schönheit des Musizierens steht.

Das Projekt wurde durch ein Stipendium des Kunstministeriums in Baden-Württemberg gefördert.

Info

Das CD-Release-Konzert mit „La Rosa Enflorece“ ist am Sonntag, 8. Januar, um 17 Uhr in der Synagoge Beith-Schalom in Speyer, Am Weidenberg 3. Die CD ist erhältlich bei Capella in der Rossmarktstraße in Speyer.