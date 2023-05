Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten des Sophie-von-La-Roche-Hauses in Speyer soll auch die 2005 eröffnete Gedenkstätte der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden. Das hat Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) dem städtischen Kulturausschuss mitgeteilt. Demnach soll die Sophie-von-La-Roche Stube am Dienstag, 23. Mai, um 10 Uhr zu neuem Leben erweckt werden.

Anlässlich ihres 275. Geburtstages richteten die Literaturwissenschaftler Klaus Haag und Jürgen Vorderstemann mit Unterstützung des Landesbibliothekzentrums/Pfälzische Landesbibliothek im Haus in der Maximilianstraße 99 einen Gedenkraum für die erste deutsche Berufsschriftstellerin ein. Sechs Jahre hat Sophie von La Roche ab 1780 in Speyer verbracht und in dieser Zeit „Pamona für Teutschlands Töchter“, die erste literarische Frauenzeitschrift in deutscher Sprache herausgegeben. Sophie von La Roche (1730 bis 1807) gilt als eine der wichtigsten Briefromanautorinnen der Aufklärung.