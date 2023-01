Im ersten Corona-Jahr 2020 war es ein großes politisches Thema: Schulen brauchen Lüftungsgeräte für möglichst keimfreie Klassenräume. Im zweiten Jahr hat die Stadt ein Programm auf den Weg gebracht, das den Einbau von 164 Anlagen und ein Investitionsvolumen von 4,92 Millionen Euro vorsieht. Im dritten Jahr 2023 stockte die Umsetzung.

„Die Aufträge für die ersten Kitas und Schulen wurden ausgeschrieben und sind auch zwischenzeitlich vergeben. Es war leider sehr schwierig, Planungsbüros zu finden, die sich diesen Projekten annehmen. Leider ist das auch noch nicht in allen Fällen gelungen, sodass nun eine zweite Ausschreibungswelle gestartet wird“, berichtet Lisa Eschenbach, Sprecherin der Stadtverwaltung, über den Sachstand. Das zweite Problem sei, dass die Geräte aktuell eine Lieferzeit von sieben bis acht Monaten hätten. Deshalb könne erst 2023 mit dem Ausbau begonnen werden. „Wie und wann das im laufenden Betrieb erfolgen kann, muss noch geplant werden“, so Eschenbach. Hintergrund: Neben dem Einbau der Geräte selbst, samt Zu- und Abluftöffnungen pro Raum, seien Verkabelungen und Anschlüsse an die Brandmeldeanlagen nötig, damit die Geräte bei Feueralarm abschalten.

In der Kita Pusteblume sei die Planung abgeschlossen und ein Lüftungsbauer beauftragt. Für die Kita WoLa sei die Ausschreibung erfolgt, für die Schule im Erlich werde sie vom eingeschalteten Planer vorbereitet. „Die Woogbachschule wurde bereits ausgeschrieben, aber es ging kein wertbares Angebot ein. Die Ausschreibung muss daher wiederholt werden“, so die Sprecherin. Für die anderen Schulen und Kitas würden derzeit Planungsangebote eingeholt. Die Stadt Speyer ist Trägerin von zwölf Kitas und 14 Schulen.