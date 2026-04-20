Auf der Löwenfarm stehen Tiere im Mittelpunkt. Hier zählen Ruhe, Vertrauen und Rücksicht auf das Tempo der Pferde. Die Reitschule hat Lebenswege von Mädchen geprägt.

„Wir möchten nicht, dass Kinder kommen und sich Reitstunden kaufen, sondern dass sie lernen, wie sich Pferde verhalten und was sie brauchen“, sagt Ursula Römer. Sie betreibt mit Jürgen Löwe hinter einem Mehrfamilienhaus in der Franz-Kirrmeier-Straße nahe dem Rhein die „Löwenfarm“. Löwe hat sie vor 26 Jahren eröffnet. Auf dem rund ein Hektar großen Gelände leben 13 Pferde – unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Größe und mit unterschiedlichen Geschichten. Da ist zum Beispiel das 28 Jahre alte, weiße Pony Hannes, das neugierig schaut, als sich der Besuch nähert. „Er war auf einem Reiterhof das umsatzstärkste Pony. Hier bei uns darf er sich ausruhen und wird aufgrund seines Alters gepäppelt. Er ist lieb und macht einen tollen Job“, sagt Römer.

Die 61-Jährige, die früher in einer Buchhandlung in Speyer gearbeitet hat, lässt immer wieder durchblicken, dass sie sich mit den wirtschaftlichen Kalkulationen, die bei großen Reiterhöfen eine Rolle spielen, nicht identifizieren kann. Ihr geht es vielmehr um das Pferd als Lebewesen und dessen Bedürfnisse. Diesen Umgang mit den Tieren möchte sie auch den Kindern und Jugendlichen vermitteln, die bei ihr Reitunterricht nehmen und die Ferienbetreuung besuchen. „An einem heißen Tag nehmen wir Rücksicht auf die Pferde, reiten im Schritt durch das Wäldchen oder gehen nur spazieren“, nennt Römer ein Beispiel für ihren ganzheitlichen Ansatz. Ihr Ziel: Dass Kinder und Jugendliche gutes, partnerschaftliches Reiten lernen und sich sicher im Sattel gemeinsam mit dem Pferd bewegen können.

Viele auch heute noch mit Löwenfarm verbunden

Ihr Konzept kommt an: Pro Tag kommen acht Kinder in zwei Gruppen. „Sie dürfen hier spielen, sie dürfen laut sein, sie stören hier niemanden“, sagt Römer. Löwe spricht vom „Bauernhof-Charakter“, den die Löwenfarm ausstrahlen soll. Jugendliche und mittlerweile erwachsene Frauen, die dort reiten gelernt haben, helfen weiterhin mit, kümmern sich um die Tiere, machen sauber. Diese Tatsache, dass viele Reitschüler der Löwenfarm treu bleiben, gefällt den beiden Betreibern besonders. Löwe und Römer erzählen von zehn bis 13 Mädchen, die sich in den 2000er-Jahren kennengelernt haben. Sie seien zu einer richtigen Clique zusammengewachsen, seien als Erwachsene weiterhin befreundet und kämen auch heute immer wieder auf die Löwenfarm. „Sie sind damals nicht eher vom Hof gegangen, bevor nicht alles erledigt war“, erzählt Jürgen Löwe und schmunzelt in Erinnerung an diese „schöne Zeit“.

Heute gebe es zwar auch noch einige Kinder, die an Pferden interessiert seien, aber das Freizeitverhalten sei anders. Die Kinder seien durch die Ganztagsschule häufig bis nachmittags in der Schule und hätten mehrere Hobbys, sodass wenig Zeit bleibe, sich vollumfänglich um ein Tier zu kümmern. „Richtige Pferdemädchen wie früher gibt es deshalb immer weniger“, sagt Ursula Römer. Sie gibt zu, dass ihre Leidenschaft sehr viel Idealismus erfordere. „Wir rechnen unseren Stundenlohn nicht aus“, sagt sie und weist – wie ihr Lebensgefährte – auf steigende Kosten für Benzin, Futter und Dünger hin sowie auf den Umstand, dass sie bei Wind und Wetter draußen sind und sich um die Tiere kümmern.

Neugierig: Die Tiere auf der Löwenfarm haben teilweise schon viel erlebt. Foto: Klaus Landry

Viele Tiere aus prekären Verhältnissen gerettet

Löwe und Römer bekommen die Tiere entweder durch den Tierarzt vermittelt oder kaufen sie selbst. „Sie sind meist in keinem guten Zustand. Wir päppeln sie wieder auf.“ Die beiden Pferdeliebhaber erzählen zum Beispiel von einer damals trächtigen Stute, die von ihrer Besitzerin nicht mehr gefüttert und versorgt worden sei, weil sie das Tier für wertlos gehalten habe. Das Pferd sei vollkommen verwahrlost auf der Löwenfarm angekommen und habe ein Jahr gebraucht, um Vertrauen zu Menschen aufzubauen. Dieser Prozess sei noch nicht abgeschlossen; das, was das Tier erlebt hat, bleibt.

Eine ebenso traurige Geschichte haben die drei Kaninchen, die jetzt in einem großen Gehege leben. Sie waren bei einer Frau im Schuhkarton untergebracht und seien von der Tierärztin aus der Wohnung geholt worden. Die Tierärztin sei Mitglied der angesprochenen Clique und habe die Kaninchen auf die Löwenfarm gebracht. Und da schließt sich der Kreis: Auf der Löwenfarm gehört irgendwie alles zusammen.