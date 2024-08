Am Läutturm der ehemaligen St. Georgs-Kirche arbeitete am vergangenen Freitag der Steinmetzbetrieb Uhrig mit einem Kran an der Fassade. Wie Pfarrerin Christine Gölzer auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, handelte es sich dabei um Sicherungsmaßnahmen, weil sich vor einigen Tagen Sandsteinbrocken gelöst hatten. Ein Mitarbeiter der Firma hatte am Freitag loses Gestein entfernt. Dadurch sei im Moment alles wieder sicher. „Auf Dauer gesehen werden wir an einer grundlegenden Sanierung des Sandsteins aber nicht vorbeikommen“, sagte Gölzer.