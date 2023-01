Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) persönlich will sich um das Lärm-Problem von Bürgern in einer kleinen Straße am Flugplatz kümmern. Sie meldet sich zum Artikel „Wer kann mal den Lärm abstellen?“ zu Wort. Sie bedauere die verspätete Reaktion der Stadtverwaltung und den Verweis auf andere „zutiefst“: „So möchten wir als Verwaltung nicht auftreten. Ich werde daher in der kommenden Woche die Anwohnenden kontaktieren und umgehend unter Hinzuziehung der zuständigen Behörde einen Ortstermin vereinbaren.“ Das seit September laufende Verfahren solle nun „in jedem Fall unsererseits beschleunigt werden“.