Der Verkehrslärm von B9 und A61 lässt viele Menschen in Nord nicht mehr ruhig schlafen. „Ich kann nachts nicht die Fenster öffnen“, sagt Astrid Salewski als Besucherin der „Redaktion vor Ort“. Die Rentnerin wohnt im Rotkehlchenweg und damit nicht weit weg vom Schnittpunkt der beiden Fernstraßen. Angesichts der Geräuschkulisse sitze sie auf ihrer Terrasse „wie auf einer Raststätte“. Vor mehr als 30 Jahren sei sie in ihr Haus gezogen, seitdem werde ein Lärmschutz versprochen. Passiert sei nichts. Nun solle die A61 sechsspurig werden. „Die Stadt muss sich kümmern“, fordert sie.

Die Versprechungen nicht vergessen hat auch Heinz Persch: „Das war ein Thema, als wir 1992 hierhergezogen sind.“ Draußen sitzen sei schwierig. Sein Eindruck: „Der Politik sind andere Dinge wichtiger.“

Norbert Hauck wohnt im Otterstadter Weg – und hat ein Lob für die Stadtverwaltung mitgebracht: „Sie hat eine mobile Geschwindigkeitsanzeige bei uns aufgestellt. Seitdem wird langsamer gefahren.“ Tempo 30 werde nun deutlich öfter eingehalten. Dieselbe Beobachtung habe er im Nußbaumweg gemacht. Seine Bitte an das Ordnungsamt für nachhaltigen Erfolg: die Tempotafeln an einer Stelle länger stehen lassen oder öfter am selben Ort einsetzen.

Im Weißdornweg: Redaktion vor Ort. Foto: Lenz

Der Zustand der öffentlichen Einrichtungen in der „Siedlung“ treibt viele Leserinnen und Leser um. Elke Ankelmann als Mieterin in einem Komplex der Wohnungsbaugesellschaft Gewo begrüßt es zum Beispiel sehr, dass vor dem Eingang Tische und Bänke aufgestellt wurden. „Nur leider verschmieren junge Leute diese mit Ketchup oder machen Feuer.“ Stadtrat Friedel Hinderberger nickt. Glücklicherweise fänden sich aber auch immer wieder Freiwillige, die saubermachten: So hätten sich gerade im Meisenweg drei Anwohner zusammengetan und – abgestimmt mit der Stadt – eine wuchernde Wiese auf einer Versickerungsfläche gemäht. „Das gibt’s nur in Speyer-Nord.“ Jana Schellroth, Leiterin des Mehrgenerationenhauses, hat zwei Wünsche: Mehr Sauberkeit um ihre Einrichtung anstatt zugemüllter Grünflächen und Beachtung der Ausgabezeiten für gelbe Säcke: Diese seien auf fünf Stunden pro Woche beschränkt, was allzu viele Bürger nicht beachteten.

Erika Weinelt hat mehrere Kritikpunkte: den verwilderten Spielplatz an der Ruhhecke, fehlende Hundestationen entlang der Waldseer Straße und fehlende Mülleimer rund ums Mehrgenerationenhaus. Ursula Arndt stört die Parksituation im Ginsterweg: Auswärtige stellten ihre Fahrzeuge auch in Kurven und vor Ausfahrten ab. Sie rät zur Markierung von Parkbuchten. Hermine Pawlitschko hat als Sehbehinderte festgestellt, dass die Akustik-Ampeln, die ihr über die Straße helfen sollen, „nichts taugen“: Allzu oft funktionierten sie in Speyer nicht.

Mehrfach bemängelt wird der Zustand des Heinrich-Lang-Platzes, so von Hermine Pawlitschko („Speyer-Nord war schon immer ein Stiefkind“), Marianne Schuck und Astrid Salewski: Die Stadt habe mehrfach eine Aufwertung angekündigt, aber bislang tue sich nichts. Nur die Nahversorgung werde immer schlechter. Armin Hög bereiten die Überlegungen der Bahn, eine neue Gütertrasse womöglich an Speyer-Nord vorbeizuführen, Sorgen: „Ich würde dazu gerne mehr wissen. Baden-Württemberg ist da weiter.“