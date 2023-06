Die Stadt kündigt für Dienstag, 27. Juni, eine Reinigung der Maximilianstraßen-Fahrbahn mit einer neuen Methode an. Deshalb sei in den Morgenstunden mit Lärm zu rechnen. Ihre Mitteilung: „Die Stadtverwaltung bittet hierfür um Verständnis und wird die Maßnahme schnellstmöglich abschließen.“ Es handle sich nicht um eine Sonderreinigung, sondern einen Test mit einem neuen Gerät: ein Heißwasser-Hochdruckreiniger mit integrierter Absaugung namens „Ölspur-Master K4“. In Abhängigkeit vom Ergebnis und dessen Langlebigkeit werde danach entschieden, ob die Maschine künftig häufiger und wenn ja in welchem Turnus zum Einsatz komme.