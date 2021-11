Zum vierten und letzten Mal in diesem Jahr erlaubt die Stadt Speyer am 28. November einen verkaufsoffenen Sonntag. Die teilnehmenden Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Grundsätzlich sind laut Stadtverwaltung keine Verkehrsbeschränkungen für den Individualverkehr vorgesehen. „Allerdings ist für den Fall, dass das Verkehrsaufkommen im Bereich des Domplatzes das vertretbare Maß übersteigt, eine Teilsperrung des Domplatzes erforderlich“, so die Mitteilung. Die Zufahrt zu den Gaststätten „Domnapf“ und „Domhof“ bliebe dann gewährleistet. Der Busverkehr der Linien 564, 565 ist ohnehin schon wegen des stattfindenden Weihnachtsmarktes durch die Ludwigstraße umgeleitet, der Taxistand ist in den Bereich des Postplatzes verlegt.