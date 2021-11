Die Nachbereitung des Stromausfalls in der südlichen Innenstadt vom Mittwochabend wird mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Das teilten Stadt und Stadtwerke am Freitag mit: Es geht um eine Kabel-Reparatur im Mittelspannungsbereich in der Kutschergasse, die deshalb bis voraussichtlich Donnerstag, 23. Dezember, für den kompletten Fahrzeugverkehr gesperrt werde. „Die Tiefbaumaßnahme hat jetzt erst begonnen und wird ihre Zeit dauern“, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Angela Sachweh auf Anfrage. Der Fehler müsse zunächst analysiert werden. Die Kutschergasse wird laut Stadt aus Richtung Heydenreichstraße als Sackgasse ausgewiesen. Eine Einfahrt über die Große Sämergasse werde eingerichtet. Nähere Informationen erteile die Straßenverkehrsbehörde unter Telefon 06232 14-2938.