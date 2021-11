Wissen Sie, was ein „Dschinn“ ist, der sich in eine Spitzkopfnatter verzaubert? Kennen Sie die Geschichte vom fröhlichen „Babu“, der den Berg des Affengottes „Hanuman“ bestiegen hat? Haben Sie von den Balladen der schönen „Bhopafrauen“ gehört, die Kranke heilen können – oder vom Berg „Fansipan“ an der Grenze zu China, auf dem alle Liebenden gewesen sein sollten? Diese und viele weitere Fragen klärt Georg Felsberg in seiner vom Seniorenbüro der Stadt Speyer organisierten Lesung mit dem Titel „Liebst du mich?“ am Montag, 29. November, um 15 Uhr im Historischen Ratssaal.

Felsberg war 30 Jahre lang Redakteur und Reporter im ARD-Fernsehen, heißt es in einer Mitteilung. Seit 2007 reist er jedes Jahr für sechs Wochen nach Asien. Felsberg schreibt Kurzgeschichten über Länder rund um den indischen Subkontinent und über seine neuen Freunde, die er auf seinen Reisen kennenlernt. Die Erlöse aus dem Buchverkauf, den eBooks und aus Lesungen gehen an Hilfsprojekte in Indien und Bangladesch. Der Eintritt ist frei, um Spenden für ein Hilfsprojekt für Familien im Norden von Bangladesch wird gebeten. Im Netz: https://bangladesch.org. Anmeldeschluss bis Mittwoch, 24. November, im Seniorenbüro, Telefon 06232 142661. Der Historische Ratssaal ist auch über einen Fahrstuhl erreichbar. Sollte er benötigt werden, etwa bei Rollator- und Rollstuhlfahrern, ist das bei der Anmeldung anzugeben. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen gibt es eine begrenzte Platzanzahl. Es gilt die 2G-Regel.