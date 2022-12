Wie die Stadtverwaltung am Donnerstagnachmittag mitgeteilt hat, wird das Bürgerbüro Maximilianstraße am Freitag, 23. Dezember, komplett geschlossen bleiben. Als Grund dafür heißt es in einer Mitteilung, dass es personelle Engpässe gebe.

Vorsprachen im Bürgerbüro Industriestraße seien zu den regulären Öffnungszeiten möglich. Die Stadtverwaltung bitte um Verständnis. Bereits zu Beginn der Woche hatte die Stadt eingeschränkte Öffnungszeiten in den Wochen vor und nach Weihnachten veröffentlicht.