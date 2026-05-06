Nächste Hiobsbotschaft für den Wirtschaftsstandort Speyer: Zwei Wochen nach Filterhersteller Mann + Hummel hat Elektronik-Experte TE Connectivity seinen Abschied angekündigt.

TE Connectivity hat nach eigenen Angaben am Mittwoch in einer Mitarbeiterversammlung angekündigt, die Produktion in Speyer bis Ende 2028 beenden zu wollen. Das Unternehmen stellt in der Siemensstraße in Speyer-West an einem früheren Siemens-Standort unter anderem Sensoren und Steckverbindungen her. Viele Kunden kommen aus der Automobilindustrie. Der Standort von der Firma Mann + Hummel, die im April angekündigt hatte, ihr Werk in Speyer bis Ende 2028 zu schließen, liegt nur wenige hundert Meter entfernt.

TE spricht von einer Neuausrichtung des Standorts. In Speyer solle auf Engineering- und Verwaltungsfunktionen mit rund 140 Arbeitsplätzen umgestellt werden. Der Schritt sei als Reaktion „auf ein zunehmend herausforderndes Marktumfeld im Automotive-Sektor“ zu verstehen. „Dieses ist von schwacher Nachfrage in Westeuropa, anhaltendem Kosten- und Wettbewerbsdruck sowie steigenden Anforderungen an Kosten, Nachhaltigkeit und Qualität geprägt und erfordert Anpassungen der Fertigungsstrukturen“, so das Unternehmen mit Hauptsitz in Irland.

Aus bis Ende 2028

Geplant sei, die Produktion am Standort Speyer bis Dezember 2028 schrittweise zu beenden. „Von diesen Planungen sind rund 630 Arbeitsplätze in der Produktion betroffen.“ Die konkrete Ausgestaltung werde mit den Arbeitnehmervertretungen besprochen. Dazu sollten nun Abstimmungen beginnen. Die Unternehmensleitung von TE Connectivity hat die Mitarbeiter am Standort informiert. Noch vor wenigen Tagen hatte der Betriebsratsvorsitzende von weggefallenen Stellen in den vergangenen Monaten, aber auch von einem grundsätzlichen Bekenntnis der Firmenspitze zum Speyerer Standort berichtet. Vor wenigen Jahren waren für TE rund 1000 Mitarbeiter in der Domstadt tätig.

„Die geplante Beendigung der Produktion in Speyer ist ausdrücklich keine Bewertung der Leistung, des Engagements oder der Kompetenz der Mitarbeitenden vor Ort“, heißt es in der Mitteilung. „Im Gegenteil: Die Unternehmensleitung weiß um die hohe Bedeutung des Standorts für die Beschäftigten, ihre Familien und das lokale Umfeld.“ Die Entscheidung sei das Ergebnis einer umfassenden Analyse und diene der Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in einem veränderten Marktumfeld. Die Produktionslinien würden nach und nach abgebaut und in andere Werke des international tätigen Unternehmens verlagert.

Hilfe für Mitarbeiter angekündigt

„TE Connectivity ist sich seiner Verantwortung bewusst und wird den geplanten Stellenabbau im Rahmen der bestehenden tarifvertraglichen Regelungen umsetzen. Der Betriebsrat wurde informiert, Gespräche zur Umsetzung des bestehenden Rahmensozialplans werden umgehend aufgenommen“, so die Mitteilung weiter. Das Unternehmen kündigt Unterstützung und eine enge Zusammenarbeit mit Partnern wie der Agentur für Arbeit sowie potenziellen Arbeitgebern in der Region an. Ergänzend würden interne Qualifizierungs- und Bewerbungsangebote bereitgestellt sowie externe Beratungsleistungen unterstützt.

„Für Mitarbeitende, die das Unternehmen im Rahmen einvernehmlicher Lösungen verlassen, sind finanzielle Unterstützungsmaßnahmen vorgesehen“, so TE Connectivity, das Rückfragen der RHEINPFALZ dazu nicht beantwortet hat. Bei den Auszubildenden werde sichergestellt, dass diese ihre Ausbildung vollständig abschließen können. Auch mit politischen Entscheidungsträgern auf kommunaler und regionaler Ebene solle über die Auswirkungen der Entscheidung beraten werden.