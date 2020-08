In den nächsten Tagen beginnen die Vorbereitungskurse für die staatliche Fischerprüfung am 4. Dezember in der Pfalz. Mit dem Bestehen dieser Prüfung erwirbt man einen Fischereischein, der je nach Wunsch für ein oder für fünf Jahre ausgestellt wird. Nur als Inhaber eines Fischereischeins sind Erlaubnisscheine fürs Angeln (Angelkarten) an verschiedenen fiskalischen Gewässern zu erwerben; über die damit bezeichneten Rhein-Abschnitte und Altrheinarme hat das Land die fischereiliche Aufsicht.

Zu den fiskalischen Gewässern zählen unter anderen der Mechtersheimer Altrhein und der Berghäuser Altrhein, teilt Gustav Pade (73) mit. Der Speyerer ist Vorsitzender des Landesfischereiverbandes Pfalz, Fischereiberater der Stadt Speyer und Ehrenvorsitzender des Sportfischervereins Petri Heil Speyer. „Der Landesfischereiverband Pfalz ist Träger der Lehrgänge für die Fischerprüfung. Er organisiert also die Vorbereitungskurse. Die Ausbilder sind aber autonom“, sagt Pade. Die Termine für die Vorbereitungskurse finden sich auf der Webseite des Verbands, www.lfv-pfalz.de, unter der Rubrik Fischerprüfung.

Zwei Wege an die Angel

Der Lehrgang wird an neun verschiedenen Orten angeboten (Stand 5. August). In Speyer beginnt er am Donnerstag, 1. Oktober, 18.30 Uhr, bei Petri Heil (Hasenpfuhlstraße 17). Wolfgang Maffenbeier leitet den Kurs. Kurse gibt es auch beim ASV Rheinzabern (ab 25. August), beim ASV Neustadt (ab 17. Oktober) und beim ASV Frühauf Friesenheim (ab 25. Oktober).

Pade verdeutlicht die Unterschiede zwischen einem Fischereischein und einem Erlaubnisschein. Für ersteren muss die Teilnahme am 35-stündigen Lehrgang nachgewiesen und die staatliche Fischerprüfung bestanden sein. Den Fischereischein stellt dann die jeweilige Untere Fischereibehörde aus – bei einer kreisfreien Stadt wie Speyer oder beim Landkreis.

Beim Fischereischein ist zwischen einem und fünf Jahren Gültigkeit zu wählen. Die Gebühren sind dementsprechend unterschiedlich hoch: zwölf oder 41 Euro. Nach Auskunft von Pade ist eine Verlängerung ohne weitere Kurse oder Prüfungen gegen eine Gebührenzahlung möglich. Will man an einem der fiskalischen Gewässer am Rhein angeln, muss man sich dann noch einen Erlaubnisschein holen. Dieser Schein wird auch Angelkarte genannt. Er wird von der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt ausgegeben.

„Es wird bald eine Novellierung des Fischereirechts in Rheinland-Pfalz geben, voraussichtlich 2021 oder 2022“, kündigt Funktionär Pade an. Die Fischereischeine werden dann zehn Jahre am Stück gelten. Darauf hätte sich der Verband in Gesprächen mit dem Mainzer Umweltministerium geeinigt. Außerdem soll sich die Anzahl der Termine für die staatliche Fischerprüfung von derzeit zwei jährlich auf vier im Jahr erhöhen.

Zur Sache