Der Kunstverein Schwetzingen freut sich, sein Programm wieder aufnehmen zu dürfen und zeigt ab Samstag seine große Sommerausstellung in der Orangerie des Schwetzinger Schlossparks. Mit dem chinesischen Bildhauer Wang Shugang wurde wiederum ein international renommierter Künstler gewonnen. 1960 in Peking geboren, studierte er ebenda an der Central Academy of Fine Arts. 1989 kam er nach Deutschland und war unter anderem Assistent von Stefan Pietryga, dessen Werke 2019 in der Orangerie zu sehen waren. Seit 2000 lebt Shugang mit seiner deutschen Frau wieder in Peking und in Berlin. Stefan Pietryga hat diese Ausstellung für seinen Freund und Kollegen kuratiert, da dieser China zurzeit nicht verlassen kann. Wang Shugan gehört zur ersten Generation chinesischer Künstler, die sich der westlichen Kunst geöffnet haben. In seinen eindrucksvollen Plastiken und Installationen zeigt er chinesische Menschen zwischen Tradition und Moderne, zwischen individueller und kollektiver Identität, zwischen Einsamkeit und Sinnsuche. Ein Leitmotiv sind Mönche, die diesen Zwiespalt sehr augenfällig symbolisieren. So tragen sie das traditionelle Rot buddhistischer Mönchsgewänder, ein Rot, das lange allein dem Kommunismus vorbehalten war.

Eine Vernissage findet aus bekannten Gründen leider nicht statt. Der Schlosseintritt ist zu entrichten, die Ausstellung selbst ist frei.

Öffnungszeiten der Ausstellung „Monks and Men“ sind bis 19. Juli Mittwoch bis Sonntag 14 bis 18 Uhr.