Die Speyerer Künstlerin Gerdi König bekam jetzt einen internationalen Kunstpreis verliehen anlässlich der ersten Biennale of contemporary art in Brindisi, Italien. Der Kunstpreis ist eine Bronze-Statuette, die Apollo und Daphne zeigt. Hierzu erscheint ein Katalog. Gerdi König, die ein künstlerisches Corona-Tagebuch in der Zeit des Lockdown geschaffen hat, habe mit ihrem Bild „Angel of Nature“ „nur“ digital teilgenommen, sagt sie. Während sich in Deutschland die Künste noch sehr schwer tun, sagt die Künstlerin, sei im Ausland, vornehmlich in Italien, der Kunstmarkt wieder hochgefahren, natürlich mit entsprechenden Hygienevorschriften. Sie freut sich über den Erhalt des Preises, da Künstler aus der ganzen Welt vertreten waren. Die Auswahl der Künstler und deren Arbeiten waren kuratiert. König hat seit zwölf Jahren ihr Atelier in der Kapuzinergasse 1 in Speyer.