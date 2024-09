Auch in diesem Jahr organisiert der Dombauverein einen Kunstmarkt. Er ist am Sonntag, 27. Oktober, von 10 bis 16 Uhr im Ägidienhaus bei St. Joseph.

Auch in diesem Jahr organisiert der Dombauverein Speyer wieder einen Kunstmarkt, schon zum fünften Mal seit 2017. Er ist am Sonntag, 27. Oktober, von 10 bis 16 Uhr im Ägidienhaus bei St. Joseph, Gilgenstraße 17. Der Eintritt ist frei.

Vom großformatigen Ölbild bis hin zur kleinen Radierung gibt es Bilder für jeden Geschmack und Geldbeutel. Ein Bonbon für die am Kunstkauf interessierten Besucherinnen und Besucher: Viele der Bilder sind bereits zum Teil aufwendig gerahmt.

Das Angebot des Kunstmarkts speist sich aus diesmal wieder aus gespendeten Kunstwerken für den Dom. Aufgerufen als potenzielle Spender sind Menschen, die wohl bewährte, gesammelte, ererbte, auch vergessene Kunstwerke zu Hause haben oder sich eine neue Bebilderung ihrer Wände wünschen, sich von lange angesehenen Werken trennen wollen. Sie können diese gerahmten oder ungerahmten Werke dem Dombauverein übergeben, der sie dann in ihrem Namen verkauft. Die eingereichten Bilder/Kunstwerke werden von einer Kommission aus Fachkundigen einzeln bewertet und mit einem angemessenen Preis versehen. Der Erlös wird dem Dombauverein gespendet und kommt damit vollständig dem Erhalt des Speyerer Domes zugute. Auf Wunsch erhält der Verkäufer eine Spendenquittung.

Es gibt aber auch schon Spenden von Künstlern selbst, so hat die Speyerer Künstlerin Gerdi König ihr großformatiges Gemälde „Konrads Traum“, geschaffen zum Jahr der Königskrönung des ersten Saliers auf dem Thron, für diesen Kunstmarkt gestiftet.

Der Vielfalt der Werke sind keine Grenzen gesetzt: Aquarelle, Zeichnungen, auch Stiche, Radierungen, Holzdrucke, Lithographien, Ölgemälde oder Gouachen sind möglich. Vorzugsweise sollten es gut erhaltene Originale oder Originaldrucke in einer limitierten Auflage sein. Bei Stichen sollte ein Bezug zur Region, also Speyer, Pfalz oder Kurpfalz gegeben sein. Nicht angeboten werden Kunsthandwerk, Gebrauchskeramik, Devotionalien, Schmuck und sonstige „Antiquitäten“.

Anders als in den vergangenen Jahren werden die Kunstwerke (die Einreichung ist auf fünf Werke beschränkt) vor dem Kunstmarkt an zwei Tagen direkt im Ägidienhaus in Empfang genommen. Einlieferung der Kunstwerke ist am Freitag, 18. Oktober, 14 bis 17 Uhr und Samstag, 19. Oktober, 10 bis 13 Uhr.

Wie gewohnt übernimmt die Katholische öffentliche Bücherei die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen.

Dem „Kunstmarkt im Ägidienhaus“ sind bereits vier Verkaufsausstellungen vorangegangen. Bei der ersten Verkaufsausstellung 2017 wurden Aquarelle der Speyerer Künstlerin Ilse Barbig präsentiert werden. 2018 wurden nicht nur Aquarelle von Ilse Barbig, sondern auch Werke anderer namhafter Speyerer Künstler wie Otto Ditscher, Karl Hufnagel, Franz Müller-Steinfurth und Günther Zeuner angeboten. 2019 und 2022 kamen Werke von Jürgen Braun, Otto Dill, Johannes Maria Doerr, Karl Graf, Michael Heinlein, Werner Holz, Hermann Kögel, Dora Schmidt-Lämke oder Helmut Schollenberger hinzu.

Über 8000 Euro wurden 2019 bei dem Kunstmarkt erlöst, 9400 Euro waren es dann 2022. Der Speyerer Dombauverein würde sich freuen, in diesem Jahr die Grenze von 10.000 Euro als Erlös für den Domerhalt zu überschreiten.

