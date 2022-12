Nach der Kritik am schlechten Besuch des Kunsthandwerkermarkts an den Adventswochenenden im Rathaus-Innenhof hat die Stadt eine erste Änderung für kommendes Jahr angekündigt: „Um den Kunsthandwerkermarkt neu zu beleben und auch Schaustellerinnen und Schausteller, die von weiter außerhalb kommen, auf den attraktiven Standort aufmerksam zu machen, wird dieser im kommenden Jahr öffentlich ausgeschrieben“, so Verwaltungssprecherin Annika Siebert. Der Markt habe in diesem Jahr auch darunter gelitten, dass ein Teil der früheren Beschicker nicht mehr dabei gewesen sei. Die Kritik von Teilnehmerseite, dass die Stadt zu wenig Werbung gemacht und kein Sicherheitskonzept zur Verfügung gestellt habe, weist die Verwaltung zurück.