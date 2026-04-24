Ab 2027 übernimmt Mira Hofmann die Leitung der Städtischen Galerie in Speyer. Das teilte in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses Bürgermeister Alexander Schubert mit.

Zugleich wurde auch das Ausstellungsprogramm für das kommende Jahr vorgestellt. Änderungen gibt es auch beim Hans-Purrmann-Preis.

Franz Dudenhöffer gibt auf eigenen Wunsch die künstlerische Leitung der Städtischen Galerie im Kulturhof Flachsgasse Ende des Jahres ab. Ab dem 1. Januar 2027 übernimmt Mira Hofmann als freie Mitarbeiterin auf Basis eines Honorarvertrags die künstlerische Leitung. In dieser Funktion ist sie für die Planung und Durchführung der Ausstellungen in der Städtischen Galerie im Kulturhof Flachsgasse verantwortlich. Dabei erfolgt die Abstimmung mit der Stadt Speyer, vertreten durch das Kulturbüro. Mira Hofmann studierte Klassische Archäologie an den Universitäten Trier und Hamburg, ergänzt durch die Nebenfächer Kunstgeschichte und Alte Geschichte. Nach ihrem wissenschaftlichen Volontariat am Historischen Museum der Pfalz in Speyer war sie über viele Jahre als Kulturwissenschaftlerin tätig und spezialisierte sich dabei auf wissenschaftliche Beratung sowie publizistische Arbeiten. Hauptberuflich verantwortet sie beim Judo-Sportverein Speyer die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising und Förderanträge.

Ihr Netzwerk in Speyer und der Region baut sie seit rund 25 Jahren kontinuierlich aus, unter anderem ist sie Vorstandsmitglied und Kuratorin im Verein Feuerbachhaus Speyer.

Lisa Riedel leitet nun das Kulturbüro

Schon seit dem 1. April die Abteilungsleitung des Kulturbüros Speyer neu besetzt mit Lisa Riedel, die zuvor bei Hochschule in Karlsruhe gearbeitet, aber auch schon international in verschiedenen Positionen tätig war.

Sie gab einen Ausblick auf die Kulturveranstaltungen in diesem Jahr. Am 30. April gibt es eine doppelte Ausstellungseröffnung mit Werken von Manuel Thomas, erst um 17 Uhr in der Städtischen Galerie, dann um 18.30 Uhr im Feuerbachhaus. Der Künstler wurde 1940 in Speyer geboren.

Am 29. Mai ist Kult(o)urnacht. Seit 25 Jahren gibt es diese erfolgreiche Veranstaltung, bei der es 30 teilnehmende Institutionen gibt, darunter fünf neue. Wie schon gemeldet und mit dem Programm vorgestellt, ist vom 4. bis 7. Juni das CHAI-Festival mit jüdischer Musik im Judenhof. Dort gibt es am 7. Juni zum UNESCO-Welterbetag, bei dem es auch ein Programm im und zum Dom vom Domkapitel gibt, erstmals eine Familienführung.

Am 26. Juni zeigt in der Städtischen Galerie die Speyerer Künstlerin Regina Reim ihre Arbeiten.

Zwei Picknickkonzerte

Am 2. und 30. August sind im Adenauerpark zwei Picknickkonzerte, beim zweiten tritt die Band Geld et Nelt auf. Dazwischen ist vom 20. bis 23. August das Festival Jazz im Rathaushof.

Am 26. August ist die Ausstellungseröffnung „300 Jahre Rathaus: Ziegel-Kunst – eine Speyerer (Kunst-)Geschichte“ in der Städtischen Galerie. Sie zeigt von Künstlern gestaltete Dachziegeln vom Rathaus.

Das Festival Kulturbeutel ist vom 25. September bis 4. Oktober und vom 8. Oktober bis 15. November sind die SchUM-Kulturtage.

Am 2. Oktober beginnt in der Städtischen Galerie eine Ausstellung mit Werken von Oliver Schollenberger.

150. Geburtstag von Mathilde Vollmoeller

Fortgesetzt wird die Reihe der hochkarätigen Sonderausstellungen im Museum Purrmann-Haus, der auf großes Publikumsinteresse stößt. Am 16. Oktober, zwei Tage vor dem 150. Geburtstag von Mathilde Vollmoeller-Purrmann am 18. Oktober, wird ihr zu Ehren eine Ausstellung eröffnet, die ihr Werk in Beziehung setzt zu dem ihrer Künstlerinnen-Kolleginnen Gabriele Münter und Paula Modersohn-Becker.

Am 26. und 27. September, am 24. und 25. Oktober sowie am 28. und 29. November sind Druckerwochenenden in der Winkeldruckerey.

Die letzte Ausstellung in der Amtszeit des Pirmasensers Franz Dudenhöffer als künstlerischem Leiter der Städtischen Galerie beginnt am 27. November und endet am 17. Januar 2027. Sie bringt Werke der Pirmasenser Künstler Matthias Strugalla, Irmgard Weber und Wolfgang Fritz.

Neues beim Hans-Purrmann-Preis

Vom 13. Februar bis 4. April ist dann dort die Ausstellung der Gewinner und Finalisten des nächsten Hans-Purrmann-Preises.

Bei diesem wird aus den Vergaberichtlinien hinsichtlich der Zusammensetzung der Jury der Zusatz „vorzugsweise aus Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg“ gestrichen, um mehr Vielfalt zu ermöglichen wurde. Beim Bewerbungsverfahren wird der Einsatz eines Online-Bewerbungsformulars eingeführt und die Einreichungsfrist wird um einen Monat verlängert, wodurch eine höhere Reichweite und Aufmerksamkeit und eine größere Vielfalt bei den Einreichungen angestrebt. Die Änderungen wurden einstimmig beschlossen.

Vom 30. April bis 30. Mai 2027 sind in der Städtischen Galerie von Hans Hollinger aus der Schweiz zu sehen.

„35 Jahre Freundeskreis Speyer-Gniezno“

Zum Jubiläum „35 Jahre Freundeskreis Speyer-Gniezno“ stellen vom 4. Juni bis 1. August 2027 Künstlerinnen und Künstler aus der polnischen Partnerstadt.

2027 wäre die Künstlerin Elisabeth Mack-Usselmann 100 Jahre alt geworden. Dazu gibt es eine große Ausstellung von 13. August bis 17. Oktober 2027.

Schließlich gibt es vom 5. November eine Ausstellung mit Arbeiten von Ulrike Donié.