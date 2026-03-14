Was passiert mit der Kunst, wenn das Gedächtnis schwindet? Eine Ausstellung in Speyer zeigt Werke des Grafikers Carolus Horn.

Carolus Horn, Jahrgang 1921, war einer der bekanntesten Grafiker und Werbetexter der Nachkriegszeit. Seine Slogans, wie „Alle reden vom Wetter. Wir nicht“ ( Deutsche Bahn), „Nur Fliegen ist schöner“ ( Opel) oder „Es gibt viel zu tun. Packen wir’s an“ (Esso), sind vielen heute noch bekannt.Seine Bilder und Zeichnungen waren präzise, realistisch und bis ins letzte Detail ausgearbeitet. Er war ein Meister der Perspektive, hatte ein hervorragendes Gefühl für Licht, Farbe, Bewegung, Proportionen, Form und Komposition.

Die ersten Anzeichen einer Demenz machten sich im Alter von etwa 60 Jahren bemerkbar, einige Jahre später erfolgte die offizielle Diagnose. Das Malen gab er bis wenige Wochen vor seinem Tod im Dezember 1992 im Alter von 71 Jahren nicht auf. Während die Erkrankung immer weiter fortschritt, veränderten sich seine Werke drastisch. Besonders deutlich wird diese Entwicklung an einem seiner Lieblingsmotive: der Rialto-Brücke in Venedig. Die lavierte Tuschezeichnung von 1978 zeigt eine perfekte, realistische Darstellung des Bauwerks und der Menschen in der Gondel auf dem Kanal, detailreich mit Schattierungen und feinen Linien. 1980, als sich die Alzheimerkrankheit und damit einhergehenden Stimmungsschwankungen langsam bemerkbar machten, malte er das gleiche Motiv in Gouache: düster und schwerfällig. Noch kann er vieles mit seiner Erfahrung ausgleichen, doch die Linien werden dicker, die Gesichter einfacher, Teile des Bildes weniger detailliert. Bei der lavierten Bleistiftzeichnung der Rialtobrücke, die Carolus Horn 1986 anfertigte, wird dem aufmerksamen Betrachter klar: Hier stimmt die Perspektive nicht mehr ganz.

Verloren gegangene Perspektive

Noch springt es nicht sofort in den Blick, doch die Farben werden bunter, die Details immer unwichtiger. Zu diesem Zeitpunkt fällt ihm Denken und Reden immer schwerer. 1988 – Carolus Horn kann sich inzwischen nicht mehr alleine anziehen und braucht Hilfe beim Essen und der Körperpflege - verwendet Horn knalliges Gelb, Rot und leuchtendes Blau. Der Gesichtsausdruck der Personen in der Gondel ist starr. Das Bild wirkt naiv, fast schon cartoonartig. Die Perspektive ist weitgehend verloren gegangen.

Auch in anderen Motiven werden diese Veränderungen sichtbar. Da sind Zeichnungen von Kindern, die eher wie kleine Erwachsene aussehen, Pferde, mit deren Beinen etwas nicht stimmt, Plätze, die so schief wirken, dass die Figuren scheinbar herunterfallen müssten. Ab Ende der 1980er Jahre verwendet er immer mehr naive, ornamentale Muster mit bunten Farben, seine Bilder werden noch kindlicher. In dieser Phase tauchen erstmals Wolken wie Spiegeleier auf: Weiße Ovale mit rötlichen Mittelpunkten. Mittlerweile erkennt er seine Frau nicht mehr. In den zwei Jahren vor seinem Tod beginnen seine Werke den Bildern von kleinen Kindern immer mehr zu gleichen. Er ist inzwischen völlig orientierungslos, verwendet nur noch einzelne Farben und Formen, reißt die Bilder aus den Blöcken, statt sie zu schneiden. Sein letztes Werk kurz vor seinem Tod zeigt nur noch Bleistiftstriche.

Für das Thema Demenz sensibilisieren

Mit dieser Ausstellung möchten die Malteser für das Thema Demenz sensibilisieren. Sie ist auch Auftakt für eine neue Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz, die von den Maltesern in Kooperation mit der Alzheimer-Gesellschaft angeboten wird. Die Gruppe trifft sich ab 16. April alle 14 Tage von 15 bis 16.30 Uhr in den Räumen der Malteser.

Info

Die Ausstellung ist vom 20. März bis 17. April Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr in den Räumen der Malteser-Geschäftsstelle, Alter Postweg 1, Speyer zu sehen. Führungen sind nach Rücksprache möglich: speyer@malteser.org, Fon 06232 67780.