Bei der Kunst im Turm am Freitag, 1. Juli, 20 Uhr, in der Johanneskirche in Speyer spielt die Krempl.Combo.Speyer von Klezmer über Irish Tune bis Evergreen.Schwungvoll und klangfarbenreich, oft tänzerischleicht, aber immer auch ein bisschen melancholisch - das ist der typische Sound der Speyerer Combo Krempl.

Das sind sechs Musiker aus Speyer, sechs verschiedene Instrumente und viel Freude am Zusammenspiel. In den Oberstimmen erklingt der schwebende Ton der Querflöte (Christa Bernardi), verbunden mit dem lyrischen Klang der Violine (Katrin Vollmer-Kaas). In den Mittelstimmen – durchdringend und mit vollem

Klangregister Posaune (Andreas Pletsch) und Akkordeon (Bettina Pahle). Dazu kommt ein rhythmisierender Kontrabass (Bernhard Kaas) sowie der treibende Grundbeat von Cajon und Percussion (Sebastian Preuss).

Das Publikum erwartet ein stimmungsvolles Programm mit bekannten und weniger bekannten Titeln aus dem Bereich der Klezmer-Musik. Außerdem gibt es Melodisches von der Grünen Insel sowie Evergreen-Klassiker des 20. Jahrhunderts.