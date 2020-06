Am 16. Juni startet eine Crowdfunding-Aktion des Speyerer Künstlers Christian Uhl mit dem Titel „Schöne bunte Welt – Ich male dein Bild“, die einen Monat lang läuft. Die Teilnehmer werden dabei Teil eines Kunstprojekts.Uhl schreibt zu seiner Aktion: „Zur Zeit ist alles anders. Wir tragen Mundschutz, sind vernünftig und auf Distanz. Wir leben in einer Welt und machen uns mehr oder weniger Gedanken über sie. Über uns. Wir hätten die Möglichkeit, die Chance, das Kommende – unsere Zukunft – neu zu durchdenken. Hier kannst du gemeinsam mit mir ein Kunstwerk gestalten. Was bewegt dich? Was betrübt dich? Was gefällt dir? Schicke mir ein Foto, das deine Gedanken am besten wiedergibt und gib dem Bild einen Titel. Ich mache daraus ein kleines Gemälde.“ Das Format ist 21 mal 28 Zentimeter in Öl auf Holz. Ab 100 Euro malt Uhl ein Bild.

Daneben gibt es die Möglichkeit einer Spende. Hier bittet der Künstler um eine Aussage zur Sache, zur Lage. Die Stadtwerke Speyer unterstützen jede Spende mit 10 Euro.

Der Künstler behält sich vor, Grenzen überschreitende, verächtliche Inhalte abzulehnen.

