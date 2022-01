Unter dem Motto „Solidarität statt Hetze“ findet am Montag, 17. Januar, 18 Uhr, eine Kundgebung auf dem Speyerer Domplatz gegen die Protestaktionen der Gegner der Corona-Maßnahmen statt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Initiative „Aufstehen gegen Rassismus“ hervor. Sie prangert unter anderem an, dass Corona-Gegner Seite an Seite mit Rechtsextremen auf die Straße gingen. Die Kundgebung, bei der das Tragen einer medizinischen Maske (FFP2 oder OP-Maske) Pflicht ist, soll laut Ankündigung Beiträge von Betroffenen sowie Ärzten enthalten. Unter den Unterstützern der Veranstaltung befinden sich neben „Aufstehen gegen Rassismus“ die Speyerer SPD, CDU, Die Linke, Fridays for Future, Bündnis 90/Die Grünen sowie die Kurpfälzer Antifa. Bei der Veranstaltung werden rund 200 Personen erwartet. Das teilt Lisa Eschenbach, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage mit. Von einer Kundgebung von Seiten der Gegner der Corona-Maßnahmen wisse man, Stand Freitag, nichts. Das Ordnungsamt schließe jedoch nicht aus, dass sich Personen zu unangemeldeten Versammlungen zusammenfinden, wie zuletzt montagsabends regelmäßig im Bereich vor der Kathedrale.