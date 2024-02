Am Freitagabend könnte es voll werden auf dem Domplatz: Das Bündnis für Demokratie und Zivilcourage will um 18.30 Uhr demonstrieren und unter anderem Zeichen gegen Rechtsruck und Rassismus setzen. Die Vorbereitungen laufen.

Auch einige Wochen nach den Enthüllungen des Recherchenetzwerks Correcitv über ein Treffen von AfD-Politikern mit Rechtsextremisten gehen bundesweit Menschen auf die Straße. „Sie zeigen damit, dass sie mit den als ,Remigration’ getarnten Massendeportationen von Menschen mit Migrationshintergrund nicht einverstandenen sind “, sagt Daniel Knäpple, Sprecher des Bündnisses für Demokratie und Zivilcourage in Speyer. „Wir möchten auch bei uns in Speyer eine Plattform bieten, um gegen diese Pläne von rechten Parteien und Strukturen zu demonstrieren und freuen uns sehr über den Zuspruch und die Unterstützung von unseren Partnerinnen und der Stadtbevölkerung“, so Knäpple. Die Vorbereitungen liefen gut: „Der Aufbau steht, die Rednerliste auch.“

Fünf Redner

Außer der Begrüßung durch das Bündnis sind vier Redebeiträge geplant. Neben Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) werde Klaus Becker vom Stadtarchiv Ludwigshafen eine historische Einordnung liefern, zudem spricht eine Vertreterin vom Kulturzentrum Eckpunkt. Der evangelische Dekan Arne Dembek sowie Pastoralreferent Markus Lamm von der Dompfarrei Pax Christi sprechen gemeinsam, kündigt das Bündnis an, dem mehrere Institutionen, Parteien und Gewerkschaften angehören. Mehrere Stadtratsfraktionen sowie der Stadtverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes Speyer helfen demnach als Ordner –rund 50 sind es bisher.

Offiziell angemeldet sind laut Stadtverwaltung 300 Teilnehmer. Man könne es schwer abschätzen, aber es könnten mehr werden, vermutet Knäpple. In anderen Städten waren zu den Demonstrationen mitunter deutlich mehr Menschen gekommen als angemeldet.

Verkehr wird umgeleitet

Laut einer Stadt-Sprecherin gelten „die üblichen Auflagen“ für die Versammlung. Sie finde im südlichen Bereich des Domplatzes in dem von Pollern begrenzten Bereich statt und muss bis spätestens 20.30 Uhr beendet sein. „Sollte die Versammlungsörtlichkeit aufgrund einer höheren Teilnehmerzahl zu klein sein, kann die Fläche bis zum Bischöflichen Palais mitgenutzt werden“, erklärt sie.

Alkohol sei nicht erlaubt, Fahnen, Banner, Transparente und Trageschilder dagegen schon. Ab 17 Uhr muss am Freitag laut Stadtverwaltung der Verkehr rund um den Domplatz umgeleitet werden: vom Festplatz kommend über die Kleine Pfaffengasse und von der Stuhlbrudergasse kommend über die Große Himmelsgasse. Auch für Taxis und Busse gelten voraussichtlich bis 21 Uhr Umleitungen. tiko