Selbst die Geschäftsleute waren überrascht über den Andrang am Mittwoch und Donnerstag in Speyer. „Stärker als in der Vorweihnachtszeit“, sagte etwa Thomas Armbrust vom Modehaus Charlott, Sprecher des Einzelhandelsverbands. „Gott sei Dank waren es überwiegend Kauf- und keine Umtauschkunden.“ Die Leute kämen auch „von sehr weit her“, hat Alexander Lemke, Vorsitzender des Schaustellerverbands, beobachtet. Weder die Polizei noch das Ordnungsamt vermeldeten große Probleme mit den Menschanmassen. Laut Neujahrsmarkt-Security war es „sehr ruhig und friedlich“, so die Stadt, die sich nun für einen mindestens ebenso großen Ansturm am 6. Januar rüstet. Dann ist Feiertag in Baden-Württemberg, was Speyer traditionell viele badische Kunden beschert.

Die Stadtverwaltung plant Sprecherin Annika Siebert zufolge Maßnahmen zur Verkehrslenkung, erwartet aber, dass die schon zuletzt durchweg gut belegten Parkplätze am Festplatz, Naturfreundehaus, Bademaxx und Technik-Museum ausreichen werden. „Die Stadt trifft entsprechende Vorkehrungen, um bei Überbelegungen der Großparkplätze diese frühzeitig zu sperren und so möglicherweise chaotische Zustände auf diesen Plätzen zu verhindern.“