Auch in Speyer können Kunden ihre Waren in Einkaufsmärkten an Selbstbedienungskassen, sogenannten SCO-Kassen, bezahlen. Die Abkürzung steht für „Self Checkout“-System. Bei Kunden ist dieses unterschiedlich beliebt, die Marktbetreiber, die es anbieten, sehen aber keinen Weg zurück.

„Die Kunden haben nicht mehr so viel Angst vor der Selbstbedienungskasse wie am Anfang“, berichtet Benjamin Stiegler, einer der Inhaber